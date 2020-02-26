أم القرى تزف الدفعة الـ68 من طلابها



برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، شهد نائب أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان، تخريج الدفعة الـ69 من طلاب جامعة أم القرى، والبالغ عددهم أكثر من 14 ألف طالب وطالبة، وذلك بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل. وأعرب الخريجون في كلمتهم عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظهما الله»، مشيدين بما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بطلاب وطالبات الجامعة. فيما ثمّن مدير الجامعة رعاية الأمير خالد الفيصل لحفل تخرج أبنائه الطلاب، الذي يظهر حرص القيادة الرشيدة على دعم أبناء هذا دوت الخليج، مباركا للطلاب الخريجين بمختلف شهاداتهم، وتخصصاتهم، مؤكدا حرص الجامعة على دعم كل أبنائها الطلاب. يذكر أن هذه هي الدفعة الـ68 من خريجي الجامعة، وتشمل كل الدرجات العلمية «الدكتوراه، الماجستير، الدبلوم العالي، البكالوريوس، الدبلوم العام».

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