عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تكريم متقاعدي الداخلية

أشاد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بما قدمه منسوبو وزارة الداخلية المتقاعدين خلال فترة عملهم. وقال في حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية لعامي 1440 - 1441، الذي أقيم في الوزارة «يسعدني أن أكون بينكم اليوم، ويسرني أن أتقدم لكم جميعا بالشكر والعرفان لجهودكم التي قدمتموها في الوزارة والقطاعات الأمنية أثناء عملكم، حيث كان لتلك الجهود إسهام مقدر في تطوير منظومة العمل الأمني في المملكة». وأضاف: «إن التقاعد ليس إلا بداية لمرحلة جديدة من العطاء استمرارا لما قدمتموه للوطن بوفاء وإخلاص»، سائلا الله تعالى أن يوفقهم وأن يديم على دوت الخليج نعمة الأمن والأمان والاستقرار، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.



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