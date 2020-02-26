عاجل-تعليق الدراسة في الرياض ورماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما

كما وجه مدير جامعة الإمام، بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء حفاظاً على صحة الطلاب والطالبات، ونظراً للظروف المناخية وموجة الغبار الحالية المتوقع استمرارها والآثار المترتبة عليها. ووجه مدير جامعة الملك سعود، بتعليق الدراسة ليوم غد الأربعاء.
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