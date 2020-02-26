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عاجل-تعليق الدراسة في الرياض ورماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما

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وجه مدير التعليم بمنطقة الرياض، بتعليق الدراسة يوم غد الأربعاء في مدارس الرياض والمحافظات التابعة لها، رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما، وذلك بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الظروف المناخية وموجة الغبار الحالية المتوقع استمرارها والآثار المترتبة عليها، وما رأته اللجنة.

كما وجه مدير جامعة الإمام، بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء حفاظاً على صحة الطلاب والطالبات، ونظراً للظروف المناخية وموجة الغبار الحالية المتوقع استمرارها والآثار المترتبة عليها. ووجه مدير جامعة الملك سعود، بتعليق الدراسة ليوم غد الأربعاء.


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