السعودية اليوم / تعليق الدراسة بجامعة حفر الباطن غداً



حفر الباطن 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

أعلنت جامعة حفر الباطن عن تعليق الدراسة في الجامعة غداً الأربعاء في جميع فروع الجامعة.

ويأتي قرار تعليق الدراسة بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ونظراً لما تمر به محافظة حفر الباطن من الظروف الجوية السائدة, وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب والطالبات.

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01:22ت م

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