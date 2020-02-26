السعودية اليوم / تعليق الدراسة في تعليم حفر الباطن غدا



حفر الباطن 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن تعليق الدراسة غدا الاربعاء في جميع مدارس التعليم العام بالمحافظة، نظراً للحالة الجوية الحالية التي تشهدها المحافظة وبناءً على موافقة اللجنة المركزية لتعليق الدراسة حرصاً على سلامة الطلاب و الطالبات بالمحافظة .

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01:19ت م

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