السعودية اليوم / جمرك الرقعي يشارك في الاحتفال باليوم الوطني الكويتي الـ 59



حفر الباطن 1 رجب1441 هـ الموافق 25 فبراير 202?0 م واس

شارك جمرك الرقعي بمحافظة حفر الباطن اليوم في احتفالات اليوم الوطني الكويتي الـ (59)، تعبيراً عن عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين , حيث استقبل منسوبو الجمرك يتقدمهم مدير عام جمرك الرقعي علي الحمامة المسافرين القادمين من دولة الكويت الشقيقة بالورود والأعلام وتوزيع الهدايات التذكارية للمسافرين فيما زيّنت الساحات الجمركية بالأعلام الكويتية للاحتفال بهذه المناسبة، ووضع عبارات ترحيبية خاصة بمناسبة اليوم الوطني الكويتي تبّين التلاحم بين الدولتين الشقيقتين.

وأوضح الحمامة أن مشاركة الجمارك

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حفر الباطن 1 رجب1441 هـ الموافق 25 فبراير 202?0 م واسشارك جمرك الرقعي بمحافظة حفر الباطن اليوم في احتفالات اليوم الوطني الكويتي الـ (59)، تعبيراً عن عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين , حيث استقبل منسوبو الجمرك يتقدمهم مدير عام جمرك الرقعي علي الحمامة المسافرين القادمين من دولة الكويت الشقيقة بالورود والأعلام وتوزيع الهدايات التذكارية للمسافرين فيما زيّنت الساحات الجمركية بالأعلام الكويتية للاحتفال بهذه المناسبة، ووضع عبارات ترحيبية خاصة بمناسبة اليوم الوطني الكويتي تبّين التلاحم بين الدولتين الشقيقتين.وأوضح الحمامة أن مشاركة الجمارك السعودية أفراح دولة الكويت الشقيقة بمناسبة يومها الوطني تأتي تعبيرًا من جميع العاملين بالجمرك عن فرحتهم بهذا اليوم وحرصهم على مشاركة الشعب الكويتي الشقيق احتفاليته وفرحته بهذه المناسبة.‏ // انتهى //00:55ت م0406

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