السعودية اليوم / تعليق الدراسة في محافظة القريات بمنطقة الجوف



سكاكا 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

وجه مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي بتعليق الدراسة في جميع مدارس محافظة القريات والقرى التابعة لها ليوم غد الأربعاء .

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم القريات الدكتور معاوية الكويليت أن لجنة تعليق الدراسة بالقريات اجمعت على قرار التعليق، نظراً للحالة الجوية التي شهدتها المحافظة اليوم، من أمطار غزيرة نتج عنها تجمعات للمياه قد تعيق الحركة المرورية، إلى جانب ما ورد عن هيئة الأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات، الأمر الذي تعاملت معه اللجنة باهتمام، وأسهم في الاجماع على قرار تعليق الدراسة.

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