السعودية اليوم / إيطاليا: أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد ترتفع إلى 11 حالة وفاة



روما 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

سجلت إيطاليا اليوم زيادة في عدد الوفيات بسبب فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) لتصل إلى 11 حالة مع استمرار تسجيل إصابات مؤكدة بالعدوى والتي وصلت إلى 322 مصابًا في سبعة أقاليم.

وأعلن رئيس هيئة الحماية المدنية أنجيلو بوريللي في مؤتمر صحفي مسائي عن أربع حالات وفاة جديدة منذ أمس، آخرهم مصابة في مدينة تريفيزو بإقليم فينيتو، مشددًا على أن غالبية المتوفين من المسنين الذين تجاوزت أعمارهم 80 سنة ويعانون من أمراض سابقة للعدوى.

وذكر رئيس الهيئة التي تتولى إدارة وتنسيق الطوارئ أن تسعاً من حالات الوفاة سجلت في إقليم لومبارديا الذي انطلقت منه بؤرة العدوى الرئيسة حيث سُجل 212 إصابة بينما سجلت حالتا وفاة في إقليم فينيتو ثاني أكثر الأقاليم تعرضاً للعدوى بالفيروس المستجد بوجود 38 إصابة. (النهاية)

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