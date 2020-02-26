السعودية اليوم / جامعة الملك سعود للعلوم الصحية توجه بتعليق الدراسة غداً



الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

وجه معالي مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر القناوي بتعليق الدراسة في المدينة الجامعية بالرياض غداً.

ويأتي قرار تعليق الدراسة نظراً للحالة الجوية والمناخية التي تشهدها الرياض، والآثار المترتبة على ذلك, وحرصاً على سلامة طلاب الجامعة.

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