السعودية اليوم / جامعة الملك سعود تعلق الدراسة غداً



الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

أعلنت جامعة الملك سعود تعليق الدراسة في المدينة الجامعية بالرياض غداً.

ويأتي قرار تعليق الدراسة نظراً للحالة الجوية التي تشهدها العاصمة المتمثلة في رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

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00:23ت م

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