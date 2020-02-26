السعودية اليوم / تعليق الدراسة بجامعة الأميرة نورة غداً



الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

أعلنت جامعة الأميرة نورة عن تعليق الدراسة في الجامعة غداً.

ويأتي قرار تعليق الدراسة بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ونظراً لما تمر به منطقة الرياض من موجة غبار, وحرصاً على صحة وسلامة الطالبات.

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00:12ت م

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