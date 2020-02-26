السعودية اليوم / تعليق الدراسة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية غداً



الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

وجه معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري بتعليق الدراسة في الجامعة غداً.

ويأتي قرار تعليق الدراسة بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن موجة الغبار التي تمر بها منطقة الرياض والآثار المترتبة عليها حفاظاً على صحة الطلاب والطالبات.

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23:35ت م

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