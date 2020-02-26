السعودية اليوم / السديس يلتقي بالقيادين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي



المدينة المنورة 01 رجب 1441هـ الموافق 25 فبراير 2020م واس

التقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم بالقيادين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي , بحضور فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري , وذلك في قاعة الشيخ صالح الحصين بالوكالة .

ورحب معالي الرئيس العام خلال اللقاء بالجميع , مقدمًا شكره لهم على جهودهم المقدمة والمبذولة , موصلًا شكره لولاة الأمر – حفظهم الله – على اهتماماتهم وحرصهم في سبيل خدمة القاصدين والزوار بالحرمين الشريفين .

وأكد معاليه على أن هذه مرحلة مواصلة التطوير والحفاظ على هذا التميز والحرص على مخرجات الخطط الإستراتيجية , مشيرًا على أنه يجب بذل المزيد من الجهد والتعاون والذي نحقق من خلاله الطموحات التي نسعى بها لرضى الله سبحانه وتعالى .

وأضاف معاليه عليكم الرقي بمستوى الخدمات المقدمة والحرص على التطوير والتميز والجودة لخدمة الزوار والمصلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يتوافق مع رؤية قيادتنا الرشيدة – - حفظها الله -2030 .

// انتهى //

23:34ت م

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