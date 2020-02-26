السعودية اليوم / تعليق الدراسة في مدارس تعليم الخرج غداً



السيح 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

أعلنت إدارة تعليم الخرج عن تعليق الدراسة غداً في جميع مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي والأجنبي في مدينة السيح وفي مراكز وقرى المحافظة، ومدارس مكتب تعليم الدلم.

وبينت الإدارة أن تعليق الدراسة يأتي بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن موجة الغبار التي تمر بها المنطقة والآثار المترتبة عليها ، وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات.

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23:34ت م

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