السعودية اليوم / مدير تعليم البكيرية يرأس اجتماع قادة وقائدات المدارس



البكيرية 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

رأس مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح اللقاء الفصلي لقادة وقائدات المدارس صباح اليوم الثلاثاء في قاعة الشيخ محمد السويلم بالإدارة للبنين والبنات بقاعة هيلة العبودي بمبنى الأقسام النسائية بحضور مساعد مدير التعليم الأستاذ عبدالله بن محمد العقيلي ورؤساء ورئيسات الأقسام وأمين لجنة القيادة المدرسية عبدالرحمن بن منصور البراك.

واستعرض الاجتماع أبرز التوجهات المستقبلية وأهم خطط الإدارة، إضافة لعدد من الموضوعات الهادفة وتكثيف تدريب الطلاب والطالبات على طريقة التعامل مع الاختبارات الدولية والتحصيلية، ورفع المستوى التحصيلي والتعليمي للطلاب.

وناقش الاجتماع العديد من المحاور التعليمية والتربوية اشتملت على الدور الفاعل لقائد المدرسة في تعزيز التحصيل الدراسي وأثر التميز المدرسي على مخرجات التعلم.

وثمن مدير التعليم جهود قادة وقائدات المدارس لتسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة لخدمة العملية التعليمية ، مشيراً إلى أهمية الدور القيادي والتربوي الذي يقوم به قائد وقائدة المدرسة الذي ينعكس إيجابًا على أداء المعلمين داخل الصف، مؤكدًا على ضرورة تضمين دروس المعلمين والمعلمات النشاط الكتابي الذي يمارسه الطالب والطالبة كتطبيق عملي لما تعلمه، منوهًا بأهمية العناية بذلك ومتابعته بصورة مستمرة ومتابعة تنفيذ المعلمين والمعلمات لتوصيات المشرفين والمشرفات ، التي هي محل متابعة واطلاع من قيادات الإدارة خلال زياراتهم للمدرسة.

// انتهى //

23:31ت م

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