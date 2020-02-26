شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الطقس.. تعليق الدراسة في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن تعليق الدراسة، اليوم الأربعاء، في جميع مدارس التعليم العام بالمحافظة، نظراً للحالة الجوية الحالية التي تشهدها المحافظة وبناءً على موافقة اللجنة المركزية لتعليق الدراسة حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات بالمحافظة.

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