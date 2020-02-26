شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الأحساء: تعليق الدراسة متروك لتقديرات قيادات المدارس والان نبدء بالتفاصيل

وجه المدير العام لتعليم الأحساء، قيادات مدارس قطاع هجر الأحساء بضرورة تفعيل صلاحياتهم بشأن تعليق الدراسة اليوم الأربعاء. وقال المتحدث الرسمي باسم تعليم الأحساء سعد آل درويش: «بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الظروف المناخية السائدة؛ والتي قد يترتب عليها خطورة محتملة، وحفاظًا على سلامة المعلمين والمعلمات والطلبة؛ وجه المدير العام قيادات مدارس قطاع هجر الأحساء بضرورة تفعيل صلاحياتهم بشأن تعليق الدراسة اليوم الأربعاء».

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