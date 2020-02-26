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2020-02-26 تعليق الدراسة في جامعة حفر الباطن بسبب سوء الحالة الجوية متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت جامعة حفر الباطن تعليق الدراسة اليوم الأربعاء، في جميع فروع الجامعة؛ وذلك بسبب سوء حالة الجوية التي تشهدها المملكة. ونشرت الجامعة تغريدة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قالت بها: “بناء على التقارير الصادرة من هيئة الأرصاد حيال الظروف الجوية السائدة، وحفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، فقد وجه معالي مدير جامعة حفر الباطن، بتعليق الدراسة اليوم الأربعاء 2/ 7/ 1441 في جميع فروع الجامعة”. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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