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2020-02-26 فيديو.. جمرك الرقعي يحتفل باليوم الوطني الكويتي عكسوا مدى التلاحم والترابط وعمق العلاقة متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن شارك جمرك منفذ الرقعي بمحافظة حفر الباطن، اليوم الثلاثاء، الأشقاء الكويتيين احتفالاتهم بمناسبة حلول اليوم الوطني الـ59 للبلاد. وقدم منسوبو جمرك الرقعي الورود والحلويات والأوشحة والأعلام السعودية الكويتية للمسافرين عبر المنفذ. Advertisements وتوشح منسوبو الجمرك بأعلام المملكة ودولة الكويت، والتقطوا الصور التذكارية مع المسافرين، بحضور مدير جمرك الرقعي علي الحمامة. وعبر الجميع عن الفرحة بهذه المناسبة الوطنية السعيدة التي تعكس مدى التلاحم والترابط وعمق العلاقة التاريخية بين قيادة البلدين الشقيقين، معربين عن خالص التهنئة للكويت حكومة وشعبًا. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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