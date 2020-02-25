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شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان وولي العهد يعزيان السيسي بوفاة مبارك والان مع التفاصيل
الثلاثاء 25 فبراير 2020
تقدم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بالعزاء للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي توفي صباح الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عاما.
ونقل موقع العربية.نت، عن مصادر مقربة من أسرة الرئيس الأسبق أنه سيتم تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس شرق القاهرة، فيما أعلنت الرئاسة المصرية الحداد 3 أيام لوفاة مبارك اعتبارا من الغد.
وقالت المصادر إن الرئيس الأسبق كان يرقد في العناية المركزة وتدهورت حالته الصحية، فجر الثلاثاء، وأبلغ الأطباء الأسرة أن حالته حرجة جدا بعد توقف أغلب أجهزة الجسم الحيوية عن العمل، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
ونعت رئاسة الجمهورية في مصر، مبارك، "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".
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