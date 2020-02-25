المملكة توضح حقيقة وجود 4 إصابات "كورونا" داخل مستشفى سعودي

الثلاثاء 25 فبراير 2020

صورة أرشيفية

كشفت مصادر سعودية رسمية حقيقة وجود حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد داخل مستشفى القريات العام.



وبحسب "عكاظ" السعودية أكد المتحدث الرسمي بـ"صحة القريات" نايف الفندي، عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن وجود أربع حالات مصابة بفايروس كورونا داخل مستشفى القريات العام.

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وأضاف: "ما نشر عبر برامج التواصل الاجتماعي غير صحيح، وحالات الاشتباه واردة ويتم التعامل معها حسب المتطلبات وبالطريقة الصحيحة".

وكانت قد أصدرت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بيانا، بشأن إصابة 4 مواطنات سعوديات في البحرين بفيروس "كورونا" الجديد.

وقالت الوزارة في بيانها المنشور على "تويتر": "إشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة البحرينية عن إصابة 4 مواطنات سعوديات قادمات من إيران بفيروس كورونا الجديد، توضح الوزارة أن التنسيق قائم مع وزارة الصحة البحرينية، لعلاجهن في البحرين لحين شفائهن".

وأشارت الوزارة إلى أنها "تتبع كافة التوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، في متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا".

وكانت الوزارة قد أصدرت أيضا بيانا طالبت فيه كافة المواطنين السعوديين المقيمين بالمملكة وخارجها، بالتريث من اتخاذ قرار السفر إلى إيطاليا أو اليابان، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد فيها.