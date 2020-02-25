شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جامعات تعلن تعليق الدراسة.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت جامعات الأميرة نورة، الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وشقراء عن تعليق الدراسة اليوم الأربعاء. ويأتي قرار تعليق الدراسة بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ونظراً لما تمر به منطقة الرياض من موجة غبار, وحرصاً على صحة وسلامة الطالبات.

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