شكرا لقرائتكم خبر عن «موجة الغبار» تُعلق الدراسة بالرياض.. غدًا والان نبدء بالتفاصيل
وجه مدير عام التعليم بالرياض بتعليق الدراسة، غدًا الأربعاء، في مدارس الرياض والمحافظات التابعة لها.
جاء ذلك بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الظروف المناخية وموجة الغبار الحالية المتوقع استمرارها والآثار المترتبة عليها.
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