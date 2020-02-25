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حرس الحدود يحبط تهريب 1116 كيلو «حشيش»

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• ضبط 76 طنًا من مادة القات.. والقبض على 51 متهمًا

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدّرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت خلال شهر جمادى الآخرة عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعة (1116) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدّر، و(76.516) طناً من مادة القات المخدر، وقُبض على المتورطين فيها، وعددهم (51) شخصاً، بينهم (34) متهماً من الجنسية الإثيوبية، و(10) من الجنسية اليمنية، و(4) من الجنسية الصومالية، و(3) سعوديين، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لمحاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.

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