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طقس غير مستقر بالشرقية حتى الخميس

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حذرت هيئة الأرصاد، من نشاط فى الرياح السطحية مصحوبة بتدنى فى مدي الرؤية على المنطقة الشرقية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الحالة بدأت فى التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى الثالثة من صباح بعد غدٍ الخميس.

وتشمل مناطق التحذير، الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، وقرية العليا.

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