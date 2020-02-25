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تعليق الدراسة في جامعة الأميرة نورة بسبب الغبار
بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت جامعة الأميرة نورة تعليق الدراسة اليوم الأربعاء حفاظًا على صحة وسلامة الطالبات.
جاء ذلك بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ونظرًا لما تمر به منطقة الرياض من موجة غبار يتوقع إستمرارها.
كما أعلنت العديد من إدارات التعليم في المملكة، أمس الثلاثاء، تعليق الدراسة اليوم في مدارسها؛ بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة وتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وأعلنت جامعة القصيم تعليق الدراسة يوم غد الأربعاء في جميع كليات وفروع الجامعة؛ وذلك بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة.
وقالت جامعة القصيم في تغريدة لها عبر تويتر: إن هذا يأتي نظرًا لما تمر به المنطقة من موجة غبار، وبناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وحرصًا على سلامة الطلبة.
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