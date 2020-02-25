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نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشهد حفل تخريج الدفعة الثامنة والستين من طلاب جامعة أم القرى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_مكة المكرمة برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة شهد نائب أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان مساء اليوم تخريج الدفعة 68 من طلاب جامعة أم القرى البالغ عددهم أكثر من 14 ألف طالب وطالبة من حملة الدكتوراة والماجستير والدبلوم العالي والبكالوريوس والدبلوم العام، بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل، وذلك في الأستاذ الرياضي للمدينة الجامعية بالعابدية. وبدأ الحفل بالمسيرة الطلابية للخريجين ثم الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم. عقبها كلمة الخريجين أعربوا خلالها عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده على ما توليه من رعاية واهتمام بطلاب وطالبات الجامعة. من جانبه ثمن مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل في كلمته رعاية الأمير خالد الفيصل لحفل تخرج أبنائه الطلاب، ولنائبه الأمير بدر بن سلطان على تشريفه الحفل الذي يظهر حرص القيادة الرشيدة على دعم أبناء هذا الوطن، مباركًا للطلاب الخريجين بمختلف شهاداتهم وتخصصاتهم، مؤكدًا على حرص الجامعة في دع أبنائها الطلاب كافة.



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