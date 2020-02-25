، إحباط تهريب أكثر من طن من "الحشيش" وما يزيد على 70 طنًّا من "القات" بالمناطق الجنوبية ،

محمد بن مسعود - الدمام - حرس الحدود ألقى القبض على 51 مهرِّبًا بعد رصد تجاوزهم

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود السعودية، البرية والبحرية، أسفرت -بتوفيق الله- خلال شهر جمادى الآخرة من عام 1441هـ عن إحباط محاولات عدة لتهريب ما مجموعه (1116) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(76.516) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، وتم القبض على المتورطين فيها، وعددهم (51) شخصًا، بينهم (34) متهمًا من الجنسية الإثيوبية، و(10) متهمين من الجنسية اليمنية، و(4) متهمين من الجنسية الصومالية، و(3) متهمين سعوديي الجنسية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، وسيقفون -بعون الله وتوفيقه- سدًّا منيعًا في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.

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