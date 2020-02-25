محمد بن مسعود - الدمام - بناء على توصية الأرصاد لسلامة الطلاب والطالبات أعلن تعليم محافظة حفر الباطن تعليق الدراسة غدًا الأربعاء في جميع مدارس المحافظة، ويشمل التعليق الطلاب والطالبات والهيئة الإدارية والتعليمية في المدارس التابعة لتعليم حفر الباطن بجميع القطاعات. وقالت إدارة التعليم عبر الحساب الرسمي بـ"تويتر": "بناءً على توصية المختصين بهيئة الأرصاد وحماية البيئة ولما قد يترتب عليه من آثار وبناءً على ما رأت اللجنة المركزية على مستوى المحافظة،وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات؛ مدير تعليم حفر الباطن يوجّه بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء ٢ / ٧ / ١٤٤١هـ في جميع مدارس المحافظة، يشمل الطلاب والطالبات والهيئة الإدارية والتعليمية في المدارس التابعة لتعليم حفر الباطن بجميع القطاعات". 25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 11:27 PM بناء على توصية الأرصاد لسلامة الطلاب والطالبات Advertisements "تعليم حفر الباطن" يعلق الدراسة غدًا الأربعاء بجميع مدارس المحافظة "تعليم حفر الباطن" يعلق الدراسة غدًا الأربعاء بجميع مدارس المحافظة أعلن تعليم محافظة حفر الباطن تعليق الدراسة غدًا الأربعاء في جميع مدارس المحافظة، ويشمل التعليق الطلاب والطالبات والهيئة الإدارية والتعليمية في المدارس التابعة لتعليم حفر الباطن بجميع القطاعات. وقالت إدارة التعليم عبر الحساب الرسمي بـ"تويتر": "بناءً على توصية المختصين بهيئة الأرصاد وحماية البيئة ولما قد يترتب عليه من آثار وبناءً على ما رأت اللجنة المركزية على مستوى المحافظة،وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات؛ مدير تعليم حفر الباطن يوجّه بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء ٢ / ٧ / ١٤٤١هـ في جميع مدارس المحافظة، يشمل الطلاب والطالبات والهيئة الإدارية والتعليمية في المدارس التابعة لتعليم حفر الباطن بجميع القطاعات". الكلمات المفتاحية ، "تعليم حفر الباطن" يعلق الدراسة غدًا الأربعاء بجميع مدارس المحافظة ،

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