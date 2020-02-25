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محمد بن مسعود - الدمام - يشارك منسوبو الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض في الحملة الثانية للتبرع بالدم في منطقة الرياض، التي تطلقها المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة (100 يوم)، بدعم وتوجيه من الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض.
ووجه المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس – بنين وبنات – بالمشاركة في الحملة وحث المنسوبين عليها، مؤكداً على ما تحمله من أهداف إنسانية سامية في دعم بعض مناطق المملكة فيما تحتاج إليه مندم.
وبارك "الوهيبي "للمديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض نجاح الحملة الأولى لحملة"100 يوم"، التي انطلقت من ديوان إمارة منطقة الرياض، راجياً أن تحقق الحملة الثانيةالتطلعات، وإسهام "تعليم الرياض" مع الجهات والقطاعات الحكومية في توفير المخزون الكافي من الدم ومشتقاته لدعم مستشفيات المنطقة وغيرها من مناطق المملكة.
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 11:22 PM
يشارك منسوبو الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض في الحملة الثانية للتبرع بالدم في منطقة الرياض، التي تطلقها المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة (100 يوم)، بدعم وتوجيه من الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض.
ووجه المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس – بنين وبنات – بالمشاركة في الحملة وحث المنسوبين عليها، مؤكداً على ما تحمله من أهداف إنسانية سامية في دعم بعض مناطق المملكة فيما تحتاج إليه مندم.
وبارك "الوهيبي "للمديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض نجاح الحملة الأولى لحملة"100 يوم"، التي انطلقت من ديوان إمارة منطقة الرياض، راجياً أن تحقق الحملة الثانيةالتطلعات، وإسهام "تعليم الرياض" مع الجهات والقطاعات الحكومية في توفير المخزون الكافي من الدم ومشتقاته لدعم مستشفيات المنطقة وغيرها من مناطق المملكة.
، منسوبو "تعليم الرياض" يشاركون بدمائهم في حملة "100 يوم" ،
المصدر : الخليج 365
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