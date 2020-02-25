، "تعليم حائل": نُخلي مسؤوليتنا عن تضرُّر الطلاب في حالة عدم تعليق الدراسة.. والقرار لأولياء الأمور ،

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عمَّم يحيى بن صالح العماري، المدير العام للتعليم بمنطقة حائل المكلف، عاجلاً لقائدي وقائدات المدارس بالتشديد على أولياء الأمور بأن من مسؤولياتهم اتخاذ القرار المناسب بالنسبة لمنع أبنائهم الذين يعانون صعوبات صحية من الحضور في حالة عدم تعليق الدراسة نتيجة للاضطرابات المناخية.
جاء ذلك إشارة إلى تقرير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة على منطقة حائل ومحافظاتها؛ إذ إنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة من مساء اليوم الثلاثاء ١ رجب ١٤٤١هـ إلى أن تلامس درجات الحرارة الصغرى الصفر المئوي.
وشدد "العماري" في تعميمه على أخذ احتياطات الأمن والسلامة في المدارس، والحرص على سلامة الطلاب والطالبات.
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 11:20 PM
"العماري" شدَّد على أخذ احتياطات الأمن والسلامة في المدارس
عمَّم يحيى بن صالح العماري، المدير العام للتعليم بمنطقة حائل المكلف، عاجلاً لقائدي وقائدات المدارس بالتشديد على أولياء الأمور بأن من مسؤولياتهم اتخاذ القرار المناسب بالنسبة لمنع أبنائهم الذين يعانون صعوبات صحية من الحضور في حالة عدم تعليق الدراسة نتيجة للاضطرابات المناخية.
جاء ذلك إشارة إلى تقرير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة على منطقة حائل ومحافظاتها؛ إذ إنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة من مساء اليوم الثلاثاء ١ رجب ١٤٤١هـ إلى أن تلامس درجات الحرارة الصغرى الصفر المئوي.
وشدد "العماري" في تعميمه على أخذ احتياطات الأمن والسلامة في المدارس، والحرص على سلامة الطلاب والطالبات.
، "تعليم حائل": نُخلي مسؤوليتنا عن تضرُّر الطلاب في حالة عدم تعليق الدراسة.. والقرار لأولياء الأمور ،
المصدر : الخليج 365
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