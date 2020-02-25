شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح إمكانية إلغاء الاعتراض في البرنامج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، إمكانية إلغاء الاعتراض في البرنامج. وجاء ذلك ردًا على سؤال مستفيد عبر حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “. ورد البرنامج قائلا : إنه لا يمكن، وفي حال تم رفع طلب اعتراض عن طريق البوابة الرجاء الانتظار إلى أن يتم التعامل مع طلب الاعتراض في أقرب وقت ممكن.

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