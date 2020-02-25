شكرا لمتابعة خبر عن «تركي آل الشيخ» بعد عودته إلى الرياض: «سأبهر الجميع»(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مع بعض محبيه، والذين جاءوا لتهنئته بالعودة من رحلة علاجه الناجحة في الولايات المتحدة.
وقال “ آل الشيخ ”، في الفيديو “ راجعين أقوى وأقوى وفيه أشياء بنفاجئكم فيها، ونسوي أشياء تعجب أهل الرياض وفيه كام منطقة أخرى بالمملكة ”.
وأشاد الحضور بجهود “ آل الشيخ ”، مؤكدين أنهم يأملون في عودته بأن تتحسن الأمور أكثر، فرد قائلا: “ راح نسوي شيء يبهر الجميع ”.
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