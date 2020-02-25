شوارع رفحاء تُنار بتقنية LED

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الرياض - علي القحطاني - تنفذ بلدية محافظة رفحاء ممثلةً بإدارة الخدمات قسم الصيانة والكهرباء أعمال إعادة تأهيل إنارة عدد من الشوارع في المحافظة باستبدال إنارة الشوارع التقليدية بأخرى مرشدة للطاقة تعمل بتقنية LED، التي تمتاز بالجودة والاستهلاك المنخفض والعمر الافتراضي الطويل.شملت استبدال عدد 734 فانوساً، واستبدال 1300 لمبة، وصيانة 45 عاموداً، واستبدال 12 أخرى، واستبدال كيابل بطول 1400 متر.

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