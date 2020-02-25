شكرا لمتابعة خبر عن عاصفة ترابية تجتاح أجزاء من القصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت منطقة القصيم اليوم عاصفة ترابية كثيفة ضربت بعض محافظاتها ومنها محافظة الرس. وتسببت العاصفة في الحد من مدى الرؤية وانتشار العوالق الترابية، فيما طالب بعض المواطنين بتعليق الدراسة حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات خاصة بالنسبة للذين يعانون من أمراض تنفسية. من جهتها، فلم تذكر إدارة التعليم بالمنطقة أى قرارات بشأن تعليق الدراسة.

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