شكرا لمتابعة خبر عن تعليق الدراسة غدًا في جميع مدارس الدوادمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الدوامي تعليق الدراسة ليوم غد، الأربعاء في جميع المدارس.

وأوضحت أن التعليق جاء بعد ورود تحذير من هيئة الأرصاد وحماية البيئة بشأن الظروف المناخية السيئة التى تشهدها المنطقة وحرصاً على سلامة الطلاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق الدراسة غدًا في جميع مدارس الدوادمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.