شكرا لمتابعة خبر عن موجة غبار تجتاح الرياض(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو اليوم الثلاثاء، موجة غبار تجتاح الرياض، مما أدى إلى تدني الرؤية.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة وهطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق.

كما حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من موجة غبار تجتاح بعض المناطق مما يؤدي إلى تدني الرؤية.

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استنفرت وزارة الصحة مرافقها الصحية وذلك عقب موجة غبار قوية شكلت حالة جوية مضطربة في العاصمة الرياض .

ومن المتوقع أن تشمل الحالة كل من (الخرج – الدرعية – الدوادمي – العاصمة الرياض – الغاط – القويعية – المجمعة – رماح – شقرار – عفيف) بتعرضها لأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية).

من جانبها نصحت اخصائية التوعية الصحية بسمة قاضي المواطنين والمقيمين وخاصة مرضى الربو أو المصابين بالأمراض الصدرية بعدم التعرض للغبار والأتربة التي تمر حالياً بمنطقة الرياض والبقاء في المنازل وعدم مغادرتها إلا عند الضرورة.