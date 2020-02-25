شكرا لمتابعة خبر عن تعليق الدراسة غدًا في عدة مناطق (تحديث مستمر) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت عدد من إدارات التعليم في بعض المناطق تعليق الدراسة غدًا؛ بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة.

وقالت إدارة التعليم في القصيم إنه تم تعليق الدراسة في جميع المدارس يوم غد الأربعاء بناء على الظروف المناخية الحالية المؤثرة على البيئة المدرسية وحرصًا على سلامة الجميع.

في حين أعلن تعليم عنيزة أيضًا تعليق الدراسة، وفي الغاط، تم تعليق الدراسة أيضًا في جميع مدارس المحافظة (بنين- بنات).

ووجه أيضًا مدير تعليم المجمعة، يوسف الملحم، بتعليق الدراسة غدًا في جميع المدارس بنين وبنات، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأعلنت إدارة تعليم شقراء وإدارة تعليم القويعية، تعليق الدراسة يوم غد بسبب التقلبات المناخية، بالإضافة إلى جامعة القصيم.

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و قررت إدارة تعليم عفيف تعليق الدراسة في جميع المدارس يوم غد الأربعاء بناء على الظروف المناخية الحالية المؤثرة على البيئة المدرسية وحرصًا على سلامة الجميع.

كما قررت إدارة تعليم حفرالباطن تعليق الدراسة في جميع المدارس يوم غد الأربعاء بناء على الظروف المناخية الحالية المؤثرة على البيئة المدرسية.

وكشفت إدارة تعليم الرياض عن تعليق الدراسة في جميع المدارس يوم غد الأربعاء بناء على الظروف المناخية الحالية ،والمحافظات التابعةلها:رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما.

ووجه مدير جامعة الإمام بتعليق الدراسة في الجامعة غدًا الأربعاء، حفاظًا على سلامة الطلاب.

ويذكر أن المملكة تشهد عدم استقرار الأحوال الجوية وموجة غبار تجتاح بعض المناطق.