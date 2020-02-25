شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة وجود أربع حالات مصابة بكورونا داخل مستشفى القریات العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت «صحة القریات» اليوم الثلاثاء، حقيقة الأخبار المتداولة بشأن وجود أربع حالات مصابة بفایروس كورونا داخل مستشفى القریات العام. وقال المتحدث الرسمي نایف الفندي : ” ما نشر عبر برامج التواصل الاجتماعي غیر صحیح، مؤكدًا أن حالات الاشتباه واردة ویتم التعامل معھا حسب المتطلبات “.

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