شكرا لمتابعة خبر عن حكام الدولة السعودية الأولى وفترة حكمهم إمارة الدرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تنسب الدولة السعوديّة الأولى إلى أسرة مانع بن ربيعة المريدي، وهو الجدّ الأكبر لبني سعود، وكان قد جاء من القطيف ونزل في نجد.
وجاء ترتيب الأمراء والملوك الّذين حكموا الدولة السعوديّة الأولى” إمارة الدرعية” محمّد بن سعود: حكم الدولة السعوديّة الأولى 40 سنة أي من عام 1139هجريا إلي 1179هجريا.
عبد العزيز بن محمد بن سعود: حكم الدولة السعوديّة الأولى من 39 سنة أي من عام 1179هجريا إلي 1218 هجريا.
سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود: حكم الدولة السعوديّة الأولى 11عاما أي من عام 1218 هجريا إلي 1229 هجريا.
عبد الله بن مسعود: حكم الدولة السعوديّة الأولى 5 سنوات أي من عام 1229 هجريا إلي 1233 هجريا.
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