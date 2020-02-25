شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يهنئ الأمير عبدالعزيز الفيصل على منصبه الجديد :«مبروك الثقة الملكية» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - هنأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بعد تعيينه وزيرا للرياضة وفقا للمسمى الجديد. وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : مبروووك الف مبروك … الرجل المناسب في المكان المناسب … مبرووك الثقة الملكية “. ورد الأمير عليه قائلا : لله يبارك فيك أبو ناصر شكرا لمشاعرك الطيبة والحمدلله على السلامة والله يوفقنا وإياكم في خدمة وطننا وقيادتنا.

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