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عدن - ياسمين التهامي - وجهت رهاب بيطار محامية أسرة الشاب محمد الموسى الذي قتل على يد الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم داخل منزل الأخير، رسالة شديدة اللهجة بعد تسريب معلومات عن ظهور أدلة لدعم فرضية القتل العمد وعدم وجود حالة دفاع عن النفس.

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تسريبات جديدة تضع زوج نانسي عجرم في خطر كبير بشأن قتيل “الفيلا“.. الوضع مقلق للغاية!



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وأكدت بيطار عبر مقطع فيديو أنها لن تسمح باستخدام الواسطة والمال والشهرة لطمس الحقيقة، وقالت:"كمواطنة عربية لا أسمح لأي شخص أن يرخص من دم شخص آخر مهما كانت نفوذه ومشاهيره وأمواله ونحن في انتظار تقرير الطب الشرعي".

كما كتبت في تغريدة أخرى:"إن قضية محمد الموسى قد أخذت بعدها الإعلامي الكافي ولكن الأمور وصلت إلى حدود لا تخدم سرية التحقيق ولا تنسجم مع نزاهة القضاء لذلك المطلوب من كل الغيارى وضع هذه المسألة في عين الاعتبار وبالتالي فإن ميدان وكلاء الدفاع لإظهار الحقيقة هو القضاء فقط".

وأوضحت المحامية السورية في تصريحات صحفية أيضًا أن تقرير الطب الشرعي الذي صدر أخيراً لجثة الموسى، ما زال في دائرة قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور، مضيفة أنه قد أُفرج عن الجثة، ولكنهم لم يستلموها لغاية الآن، وفي انتظار بعض التصديقات والإجراءات الإدارية لاستلامها ودفنها في سوريا.

وأكدت أن تقرير الطب الشرعي الثاني والأخير الذي صدر أمس الإثنين كشف أن عدد الطلقات التي تعرض لها محمد الموسى قد بلغت 30 طلقة نارية، وهو ما يتنافى مع التقرير الأول الذي ذكر أن عدد الطلقات 23.

وتابعت رحاب بيطار أن تقرير الطب الشرعي الثاني أظهر وجود 5 طلقات في جسد الموسى، لم يتم ذكرها في التقرير الأول، إضافة إلى طلقة من الخلف في الرأس وأخرى مفككة من الخلف أيضاً.

وناشدت المحامية السفارة السورية في لبنان لمساعدتها بالإسراع بتصديق شهادة الوفاة الرسمية والخاصة بالقتيل، تمهيدا لمغادرة الجثمان المستشفى ونقله إلى بلاده، بعد موافقة قاضي التحقيق اللبناني نقولا منصور.