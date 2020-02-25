شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حسني مبارك يبكي بحرقة ثلاث مرات قبل وفاته.. والأخيرة كانت هي الوداع (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا تزال ردود الفعل تتوالي عقب وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

قد يهمك ايضاً:

نسي رقمه السري فخسر 55 مليون دولار في غمضة عين .. شاهد تفاصيل “القصة المأساوية“ لتاجر كبير!

تسريبات جديدة تضع زوج نانسي عجرم في خطر كبير بشأن قتيل “الفيلا“.. الوضع مقلق للغاية!



شاهد.. حسني مبارك يبكي بحرقة ثلاث مرات قبل وفاته.. والأخيرة كانت هي الوداع (فيديو)



إنجي خوري تنشر “صورة مثيرة“ لولي العهد محمد بن سلمان.. وتستفز السعوديين بتعليق أكثر إثارة.. لن تصدق ماذا قالت؟؟ شاهد

أول ظهور للإعلامي السعودي داوود الشريان بعد إعلان اعتقاله.. شاهد من كان برفقته؟ (صورة)

بكل جرأة.. فنانة خليجية تعترف: عندي مناطق بارزة في جسمي وسويت لها تجميل وهكذا أصبح شكلها! (فيديو)

رسميًا.. السعودية تعلن خفض رسوم العمالة للوافدين وإعفاء هذه الفئات كليًا من رسوم المرافقين

الكشف لأول مرة عن تسبب ”عبادة دينية غامضة” بتفشي فيروس كورونا المميت..! (تفاصيل صادمة)

عروس تعقد قرانها على عريس أخبره الأطباء أن المتبقي من عمره أسابيع فقط بسبب مرضه الخبيث.. وقبل انتهاء المدة حدثت المفاجأة

فيروس #كورونا يظهر في 7 دول عربية حتى الآن.. تعرف عليها؟



عاجل : وفاة رئيس دولة عربية قبل قليل.. شاهد من يكون؟



أقوى أمير مقرب من “الملك سلمان“ ينقلب على سياسة محمد بن سلمان.. والأخير يأمر الجيش بمهاجمته.. ماذا يحدث الآن؟

Advertisements

ظهور صارخ مذيعة MBC “لجين عمران“ تثير الجدل.. وأناقة “باذخة“ تهز مواقع التواصل الاجتماعي (شاهد)



مذبحة كبرى في الأردن بعد لحظات من وصول أمير قطر إلى البلاد (فيديو)

بعد نجوى قاسم.. وفاة إعلامية شهيرة داخل شقتها والتحقيقات تكشف مفاجأة صادمة عن سبب الوفاة!



تعرف على العقوبة القاسية التي فرضتها قناة العربية على مذيعتها الشهيرة "منتهى الرمحي" بسبب ضحكها الهيستري على الهواء (فيديو)



أسد يلتهم “جاموس ضخم“بسرعة لا تصدق.. وحينما أوشك على افتراسه حدثت الصدمة!.. (فيديو لأصحاب القلوب القويه فقط)



حلا الترك كبرت وازداد وزنها.. وملابسها تسبب لها الإحراج أمام الجماهير (شاهد الفيديو)



نشطاء ومدونون تداولوا عدة مقاطع فيديو للرئيس الأسبق، والتي توثق لحظات بكائه، حيث تكررت ثلاث مرات منذ تقلده السلطة، وحتى وفاته اليوم.

وكان الموقف الأول الذي سجل بكاء حسني مبارك العلني في مجلس الشعب، وذلك في 14 أكتوبر عام 1981، حيث بكى أثناء ذكر اسم الرئيس الأسبق أنور السادات الذي اغتيل قبلها بأسبوع.

وبحسب الفيديو يظهر مبارك، وهو يبكي خلال إلقاء خطابه الأول أمام نواب البرلمان.

كما بكى مبارك في الموقف الثاني، عقب وفاة حفيده محمد نجل ابنه الأكبر، علاء مبارك والذي كان مقربا من مبارك.



يذكر أن حفيده محمد توفي في 2009، حيث أعرب مبارك عن اسفه وحزنه بالقول : "انتهى كل شيء وضاع كل شيء وضاع الأمل، وضاع حلم الغد الجميل".

كما نكست الأعلام وسودت الشاشات الرسمية حينها لمدة 3 أيام على فراق حفيده.

بينما كان الموقف الثالث الذي بكى فيه مبارك علنا وأمام الكاميرات، وذلك في إحدى جلسات محاكمته في قضية القصور الرئاسية، وهى الأولى التي كان يحضرها وهو يرتدي البدلة الزرقاء، التي تخص المحكوم عليهم، وفق لوائح السجون المصرية.

وبقد كى مبارك حينها بعد صدور حكم بحقه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 91 عامًا بعد صراع مع المرض أجرى على إثره عملية جراحية عاجلة وتم احتجازه لأيام في العناية المركزة.

وكان مبارك قد دخل مستشفى الجلاء صباح الثلاثاء 21 يناير الماضي، وبعد فحوصات طبية أجرى فجر الجمعة 24 يناير عملية استئصال ورم في المعدة.