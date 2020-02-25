خالد الفالح.. رصيد خبرات وثقة ملكية تدعمان وزير الاستثمار الجديد

ثمَّن وزير الاستثمار خالد الفالح، الثقة الملكية بتعيينه، متمنيًا لنفسه وزملائه التوفيق في أداء مهامهم.

وقال الفالح، عبر «تويتر»، أرفع أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين ووليّ عهده الأمين على الثقة الملكيّة بتعييني وزيرًا للاستثمار، داعيًا الله أن يعينني على حمل الأمانة، ويوفقني وزملائي لتحقيق تطلعات القيادة وجذب الاستثمارات النوعيّة المساهِمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًّا، اليوم الثلاثاء، أمرًا ملكيًّا بتعيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرًا للاستثمار، ويتميز الفالح، برصيد وافر من الخبرة العريقة إداريًّا وسياسيًّا؛ فقد سبق له شَغْلَ منصب وزير الطاقة - من 7 مايو 2016 وحتى 8 سبتمبر 2019 – كما كان وزيرًا للصحة - من 2015 وحتى 2016- وتولى رئاسة مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية.

وصعد الفالح برصيد خبرته، إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو»، وذلك اعتدادًا بما له من مؤهلات علمية وافرة، فلديه بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة تكساس وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران.

Advertisements

ويضاف إلى سجلات الفالح، دوره في المباحثات بين المملكة العربية السعودية وشركات الزيت العالمية، بشأن مبادرة الغاز الطبيعي التي أطلقتها المملكة، التي انتهت بتوقيع أربعة عقود بين حكومة المملكة و«أرامكو» السعودية وعدد من كبريات شركات الزيت العالمية.

اقرأ أيضًا

أوامر ملكية بإعفاء وتعيين وزراء.. وضم الخدمة المدنية للعمل

أمر ملكي بتمديد خدمة السديس رئيسًا عامًا لشؤون الحرمين لأربعة أعوام