الوزير الحقيل بعد تكليفه بالشؤون البلدية مع الإسكان: شكرًا للقيادة

رفع وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل خالص شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين على صدور الأمر الملكي بتكليفه وزيرًا للشؤون البلدية والقروية إلى جانب عمله. وقال الوزير: «أرفع أسمى عبارات الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على هذه الثقة الغالية التي أولاني إياها».

وتابع: «تكليفي بهذه المهمة تحمّلني مسؤولية كبيرة، وهي أمانة عظيمة، راجيًا من الله العلي القدير أن يوفقني وزملائي في وزارة الشؤون البلدية والقروية في تنفيذ أوامر وتوجيهات خادم الحرمين، بمتابعة واهتمام من سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لإنجاح الخطط والأهداف الرامية إلى تنمية الوطن ورفاهية المواطن في جميع مناطق المملكة وفق رؤية ٢٠٣٠».

وأوضح الحقيل أن «القطاع البلدي قطاع مهم، وينتظر المواطن منه الكثير»، كما شكر وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد القصبي نظير ما قام به من جهود مشكورة في الفترات الماضية، داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم على هذا الوطن الأمن والاستقرار والرخاء.

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