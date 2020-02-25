رفع وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل خالص شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين على صدور الأمر الملكي بتكليفه وزيرًا للشؤون البلدية والقروية إلى جانب عمله. وقال الوزير: «أرفع أسمى عبارات الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على هذه الثقة الغالية التي أولاني إياها».
وتابع: «تكليفي بهذه المهمة تحمّلني مسؤولية كبيرة، وهي أمانة عظيمة، راجيًا من الله العلي القدير أن يوفقني وزملائي في وزارة الشؤون البلدية والقروية في تنفيذ أوامر وتوجيهات خادم الحرمين، بمتابعة واهتمام من سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لإنجاح الخطط والأهداف الرامية إلى تنمية الوطن ورفاهية المواطن في جميع مناطق المملكة وفق رؤية ٢٠٣٠».
وأوضح الحقيل أن «القطاع البلدي قطاع مهم، وينتظر المواطن منه الكثير»، كما شكر وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد القصبي نظير ما قام به من جهود مشكورة في الفترات الماضية، داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم على هذا الوطن الأمن والاستقرار والرخاء.
اقرأ أيضًا:
وزير الإسكان يشكر القيادة.. ويعدد مزايا نظام ملكية الوحدات العقارية
كانت هذه تفاصيل خبر الوزير الحقيل بعد تكليفه بالشؤون البلدية مع الإسكان: شكرًا للقيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.