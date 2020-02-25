الحصيني ينبه سكان الرياض لأتربة وغبار: أغلقوا النوافذ

أكّد عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس عضو لجنة «تسميات»، اليوم الثلاثاء، وصول الغبار من العاصمة الرياض، بعد اقترابه من محافظات «القويعية- حريملاء- المزاحمية».
وقال الحصيني -عبر «تويتر»-: «متوقع أن يصل الغبار العاصمة، وهو من متوسط إلى كثيف.. آمل غلق الأبواب والنوافذ واحتياط من لديه مناسبة لذلك، خاصة وأن الغبار من المتوقع أن يؤثر على جنوب الرياض ورماح ثم الصمان فالشرقية».
إلى ذلك توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتعرض منطقة الرياض، «الخرج- الدرعية- الدوادمي- العاصمة الرياض- الغاط- القويعية- المجمعة- رماح- شقراء– عفيف»، ومواقع أخرى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، إلى رياح سطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 11:55 مساءً.
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