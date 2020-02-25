«تعليم القصيم»: تعليق الدراسة غدًا بسبب الظروف المناخية

وجّه مدير تعليم بمنطقة القصيم بتعليق الدراسة غدًا الأربعاء 2 رجب1441هـ في جميع مدارس الإدارة في تعليم البكيرية.

أوضح أن القرار جاء بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية_البيئة، حول الظروف المناخية الحالية على القصيم، وحرصًا على سلامة الجميع وجودة البيئة المدرسية المناسبة.

وتشهد منطقة القصيم موجةً من التقلبات الجوية، تتمثّل في نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار، تسببت في تدنّي مستوى الرؤية الأفقية، وبسببها طالب أولياء أمور بتعليق الدراسة يوم غد الأربعاء، نظرًا للأحوال الجوية السيئة التي تتعرض لها المنطقة.

وفي وقت سابق قال أولياء أمور، إن تعليق الدراسة غدًا في القصيم مطلب، نظرًا للحالة الجوية والحساسية الشديدة والربو لدى بعض الطلاب، وذلك بسبب موجة الغبار التي ما زالت تشهدها المنطقة منذ صباح اليوم الثلاثاء، والتي تسببت بإخراج بعض قائدي وقائدات المدارس الطلاب والطالبات بوقت مبكر، بالإضافة لاستمرار موجة الغبار حتى وقت إعداد هذا الخبر. مشيرين إلى ضرورة إعلان تعليق الدراسة اليوم وليس صباح يوم غد حتى يكون لدى أولياء الأمور فرصة ودراية بالوضع.

كما توقع أولياء أمور الطلاب، استمرار موجة الغبار إلى الغد، وهو ما دعاهم للمطالبة بتعليق الدراسة، لافتين إلى أنهم سيمنعون أبناءهم وبناتهم من الذهاب للمدارس والكليات خوفًا من الغبار الذي يغطى مقاعد الدراسة والقاعات بسبب الموجة التي تشهدها المنطقة.

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يذكر أن الأرصاد جدّدت تحذيرها من استمرار موجة الغبار على القصيم حتى الساعة الثانية من صباح يوم غد الأربعاء.

من جهة أخرى، قام عدد من أئمة بعض مساجد منطقة القصيم بجمع صلاتي المغرب والعشاء تخفيفًا على المصلين، بسبب ما تشهده المنطقة من التقلبات الجوية، التي تتمثل في نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار.

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