رسميًّا.. ‫تعليم عنيزة يعلق الدراسة الأربعاء في جميع المدارس التابعة‬

وجّه مدير ‫تعليم عنيزة، اليوم الثلاثاء، بتعليق الدراسة، غدًا الأربعاء، في جميع المدارس التابعة للإدارة. ‬

جاء قرار مدير الإدارة بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حول الظروف المناخية الحالية.

وقالت الإدارة إنها اتخذت القرار حرصًا على سلامة الجميع وجودة البيئة المدرسية المناسبة.

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