رسميًّا.. ‫تعليم عنيزة يعلق الدراسة الأربعاء في جميع المدارس التابعة‬

وجّه مدير تعليم عنيزة، اليوم الثلاثاء، بتعليق الدراسة، غدًا الأربعاء، في جميع المدارس التابعة للإدارة.
جاء قرار مدير الإدارة بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حول الظروف المناخية الحالية.
وقالت الإدارة إنها اتخذت القرار حرصًا على سلامة الجميع وجودة البيئة المدرسية المناسبة.
اقرأ أيضا:
بسبب الغبار.. أولياء أمور يطالبون بتعليق الدراسة في القصيم
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًّا.. تعليم عنيزة يعلق الدراسة الأربعاء في جميع المدارس التابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.