بالفيديو والصور.. عاصفة ترابية تتجه للرياض بعد مرورها بـشقراء ومرات

تعرّضت محافظات «شقراء ومرات وسدير» بمنطقة الرياض، عصر اليوم الثلاثاء، إلى عاصفة ترابية مصحوبة برياح قوية، فيما تتجه لمحافظات شمالي العاصمة والرياض ذاتها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت أن تتعرض منطقة الرياض، «الخرج - الدرعية – الدوادمي - العاصمة الرياض - الغاط - القويعية - المجمعة - رماح - شقراء – عفيف»، ومواقع أخرى وطرق سريعة، إلى رياح سطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 11:55 مساء.

من جانبه أكد عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس عضو لجنة «تسميات»، وصول الغبار من العاصمة الرياض، بعد اقترابه من محافظات «القويعية -حريملاء - المزاحمية». وقال الحصيني عبر «تويتر»، متوقع أن يصل الغبار العاصمة وهو من متوسط إلى كثيف، آمل غلق الأبواب والنوافذ واحتياط من لديه مناسبة لذلك، خاصة وأن الغبار من المتوقع أن يؤثر على جنوب الرياض ورماح ثم الصمان فالشرقية.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. أمطار الخير تغسل القلوب والأبدان بالحرم المكي

الحصيني يتوقع بدء موجة البرد التاسعة خلال الشتاء الحالي غدًا