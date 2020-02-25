إلزام عاملي أقسام الأشعة بالتعامل مع الكوارث والتسربات

علمت «دوت الخليج» أن وزارة الصحة عممت على مستشفياتها بضرورة إلزام الكوادر الطبية المختصة من أطباء وتمريض وفنيين في أقسام الأشعة بالتدريب على التعامل مع الكوارث النووية والتسربات الإشعاعية، وذلك من خلال إجراء التجارب الافتراضية بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية.

طاقم طبي

أكدت رئيسة قسم الأشعة بمستشفى الملك فهد الدكتورة هند عبدالهادي الغامدي لـ«دوت الخليج»، أن الهدف من تدريب العاملين بقسم الأشعة التأكد من جاهزية جميع الطاقم بالقسم من أطباء وفنيين في كيفية التعامل مع المرضى والحالات الذين تعرضوا إلى تسرب إشعاعي، مبينة أن اجتماعا سيعقد بين جميع المشاركين في الفرضية خلال أقل من شهر.

ارتفاع المراجعين

بينت الغامدي، أن قسم الأشعة بمستشفى الملك فهد بجدة يضم 158 ما بين أطباء وفنيين، منهم 40 طبيبا و118 فنيا يعملون على مدار اليوم خلال الـ24 ساعة، مضيفة أن جميع الفنيين سعوديون أما الأطباء السعوديون فيشكلون 70 % من إجمالي الأطباء وغير السعوديين 30 %. وأوضحت الأرقام الإحصائية لمستشفى الملك فهد بجدة ارتفاع أعداد المراجعين لقسم الأشعة ما بين 10 إلى 15% وذلك خلال الثلاثة الأشهر الماضية بمعدل شهري 20 ألف مراجع، فيما كان لا يتجاوز قبل ذلك 18 ألف مراجع شهريا. وأرجعت رئيسة قسم الأشعة الدكتورة هند الغامدي ارتفاع عدد المراجعين إلى عدة أسباب أهمها العمل على مدار الـ 24 ساعة، إضافة إلى الدعم من إدارة المستشفى وتوفير جميع احتياجات القسم وانضباطية العاملين، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى إجراء جميع الفحوص والإشاعات للمرضى في نفس اليوم إلا إذا كان المريض بحاجة إلى تحضير.

قسم الأشعة بمستشفى الملك فهد بجدة

158 طبيبا وفنيا

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118 فنيا

40 طبيبا

جميع الفنيين سعوديون

70 % من الأطباء مواطنون

30 % غير سعوديين